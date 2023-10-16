Минфин пообещал не повышать налоги в ближайшие три года

Из этого исходили при формировании бюджета на 2024-2026 годы

Планов менять ставки базовых налогов, включая налог на доходы физических лиц, в предстоящий трехлетний период нет. Об этом в понедельник, 16 октября, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что "мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменений базовых налогов, в том числе и НДФЛ".

Вернуться к этому вопросу можно в предстоящем трехлетнем бюджетном цикле, однако "сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, мы приняли решение базовые налоги не менять", цитирует Силуанова "Интерфакс".

Украинцам, напротив, приходится готовиться к утяжелению налогового бремени. Как отметил глава Минфина Украины Сергей Марченко, в следующем году киевский режим планирует выделить на обеспечение украинской армии почти 45 млрд долларов. Получить эти средства Киев рассчитывает за счет повышения налогов.

При этом в России доходы от ненефтегазовой экономики примерно на 18% превышают уровень 2023 года, включая НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц — все основные доходные источники в плюсе.

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