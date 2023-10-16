Зеленскому посоветовали бежать с Украины

Его время пришло

Владимиру Зеленскому посоветовали покинуть Украину. С рекомендацией выступил американский журналист и телеведущий Гарланд Никсон.

По словам Никсона, Зеленский и сам знает, что пришло его время убираться с Украины. Журналист рекомендует украинскому лидеру уезжать из страны. Никсон считает, что Зеленского ждут неприятности, если он останется на Украине: его обвинят во всех неудачах Киева, заявил телеведущий на своем канале в YouTube.

Польские эксперты ранее допустили, что Зеленский может пойти на переговоры с Россией на фоне неудач контрнаступления ВСУ. Подтолкнуть украинского лидера к переговорам с Москвой может также сокращение поддержки Киева со стороны Запада из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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