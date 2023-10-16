Война продолжается: сводки палестино-израильского конфликта

Наземные силы армии Израиля вошли в палестинский город Бейт-Джала

На границе Египта и сектора Газа - десятки машин с продуктами, медикаментами и товарами первой необходимости. Топлива, которое используется в генераторах, установленных в больницах палестинского анклава, хватит максимум на 24 часа. Отключение электричества поставит под угрозу жизни тысяч пациентов. Однако израильская армия категорически запрещает доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

По данным, которые озвучивают палестинские власти, уже более миллиона человек в секторе газа вынуждены были покинуть свои дома. Это чуть менее половины всего населения анклава. Минувшей ночью авиаудары по сектору Газа были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта. Уничтожены склады ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Под завалами только в одной Газе могут находиться более тысячи тел погибших. По подтверждённым данным, жертвами израильских атак стали 2700 человек. Ранения получили 9,5 тысяч мирных жителей.

По данным властей Израиля, погибли 1,5 тысячи их граждан и ранены 3,5 тысячи. При этом в заложниках на территории палестинского анклава продолжают находиться люди. Они были захвачены в первые часы конфликта, когда боевые отряды ХАМАС совершили прорыв через оборонительные рубежи сил ЦАХАЛ и вторглись вглубь израильской территории.

ХАМАС наносит удары по территории Израиля. Ракетные установки установлены среди жилой застройки. Удары не прицельные, но от этого не менее разрушительные. Аэропорт Бен-Гурион закрыт. Иностранные граждане, в частности - Соединенных Штатов, покидают страну морем. Постоянные боевые столкновения происходят на границе Израиля и Ливана. Как сообщается, диверсионные отряды группировки "Хезболла" наносят удары по израильским военным. Те открывают ответный огонь.

Израильские военные делятся кадрами воздушных ударов по отрядам "Хезболлы", которые довольно активны на ливано-израильской границе. Поступают сообщения, что наземные силы армии Израиля вошли в палестинский город Бейт-Джала в провинции Вифлеем Западного берега реки Иордан. По данным ЦАХАЛ, отсюда ранее велся огонь по восточному иерусалиму.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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