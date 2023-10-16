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Арт-терапия: выставка "Артивизм" рассказывает о борьбе с раком молочной железы

18:14
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Страшный диагноз - не приговор

Яркие краски, цветы и природа, религиозные сюжеты. Но в центре каждой картины - женщина. На одной она избавляется от волос, на другой - уже без них. Авторы этих работ пережили рак груди. Арт-терапия стала частью терапии традиционной.

"Когда человек на этапе диагностики сталкивается с диагнозом, ему уже нужна психоэмоциональная поддержка. Это элемент психологической реабилитации, которая является частью процесса борьбы с болезнью", - отметил Николай Дронов, председатель координационного совета межрегионального общественного движения "Движение против рака".

Выставка "Артивизм" организована при поддержке "Движения против рака" в рамках программы "Поднимите руки" и рассказывает о том, что болезнь можно победить. Тем более - вместе.

"Они должны встречаться, они должны разговаривать, они должны общаться. У них свой чат, они круглосуточно на связи, и от этого у них теплота появляется", - указала Светлана Бокова, председатель исполнительного комитета "Движения против рака".

Выставка состоялась в Московском клиническом научном центре имени Логинова, где многие проходили лечение. Здесь сегодня онкобольные получают всю необходимую помощь: и врачебную, и диагностическую.

"Лечение таких пациентов проходит на самом современном мировом уровне. Вводится в действие работа трех ускорителей. То есть на сегодняшний день мы можем обеспечить лучевую терапию для таких пациенток у себя в клинике", - рассказал Игорь Хатьков, директор центра имени Логинова.

В центре - 14 рентгеновских аппаратов экспертного класса для цифровой маммографии и 18 аппаратов УЗИ. Также пациенты обеспечены всеми необходимыми препаратами. Но самым важным, по словам врачей, остаются внимание к своему здоровью и регулярные обследования. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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