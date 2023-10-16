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Новак спрогнозировал уровень цен на нефть до 2035 года

16:27
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Стоимость энергоносителей установится на отметке в 100 долларов за баррель

Мировые цены на нефть, вероятно, установятся на отметке в 100 долларов за баррель до 2035 года. Об этом в интервью телеканалу "Соловьев Live" заявил вице-премьер России Александр Новак.  

Путин: экономика ЕС находится на нуле из-за отказа от российских энергоносителей
Новак заявил о глобальной диверсификации газовой отрасли России

По его словам, текущие цены на энергоносители близки к показателям десятилетней давности – 100 долларам за баррель.

"Если пролонгировать до 2035 года, то с точки зрения математики, цена нефти будет составлять порядка 100 долларов", - заявил Новак, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что на данный момент дать более точный прогноз по поводу цен на топливо невозможно, поскольку на стоимость нефти влияют разноплановые факторы.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что одним из направлений глобальной диверсификации газовой отрасли страны будет разворот экспортных потоков на азиатский рынок. По его словам, именно Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшее время станет крупнейшим потребителем энергетических ресурсов – не только нефтепродуктов, но и природного газа.

11 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что экономический потенциал Европы находится на нулевой отметке из-за отказа некоторых стран ЕС от поставок российского газа. Отсутствие дешевых энергоносителей привело к тотальной стагнации промышленного сектора европейского континента, указал политик.

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