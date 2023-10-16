Шойгу доложил Путину о формировании эшелонированной обороны в зоне СВО

Наступательные кампании ВСУ провалились

Сформированная российскими военными эшелонированная оборона не позволяет военнослужащим ВСУ осуществлять наступательные действия на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Ни одна из наступательных кампаний ВСУ не привела к достижению каких-либо существенных успехов в зоне военной спецоперации, констатировал министр.

"Это произошло благодаря глубокой эшелонированной обороне ВС России", - заявил Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, на данный момент ситуацию в зоне СВО можно охарактеризовать как устойчивую: солдаты ВС России не только профессионально исполняют свой воинский долг, но и проявляют истинный героизм.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона потеряла как минимум 90 тысяч человек в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ. В это число входят не только санитарные, но и безвозвратные потери армии Украины, отметил политик.

9 октября глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что стратегические цели СВО будут достигнуты быстрее при условии сокращения поставок западных вооружений ВСУ. При этом дипломат подчеркнул, что задачи военной спецоперации на территории Украины "будут решены в любом случае".

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