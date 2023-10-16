Кулеба: ситуация в Израиле не должна отвлекать внимание Запада от Украины

Западные страны обязаны одержать победу в этих конфликтах

Новый виток напряженности между Израилем и Палестиной не должен отводить внимание стран Запада от украинского кризиса. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Западная цивилизация не имеет права проиграть ни в одном из этих конфликтов, подчеркнул дипломат.

"Но новый кризис не должен отвести внимание от предыдущего кризиса, потому что все взаимосвязано", - приводит ТАСС ответ Кулебы на вопрос журналиста о влиянии палестино-израильского конфликта на поддержку Украины со стороны западных партнеров.

По его словам, единственная жизнеспособная стратегия, которая позволит Западу победить в этих конфликтах, заключается в необходимости увеличения военной и финансовой поддержки как Украины, так и Израиля.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии стран Запада заметно снизится. Теперь администрация президента США Джо Байдена будет работать на два направления – украинское и израильское, указал политик.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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