Нетаньяху назвал ХАМАС "новой версией нацизма"

Израиль продолжит боевые действия

Весь мир должен объединиться против "новой версии нацизма" – палестинского движения ХАМАС. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Большая часть мирового сообщества понимает, что ХАМАС является не просто политической партией, а – частью террористической организации ИГИЛ*, отметил политик.

"ХАМАС – это новая версия нацизма, и точно так же, как весь мир объединился, чтобы победить нацистов и ИГ*, он должен объединиться, чтобы победить ХАМАС", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что ЦАХАЛ не приостановит боевые действия до тех пор, пока не будут выполнены стратегические цели спецоперации: во-первых, уничтожение ключевых лидеров ХАМАС; во-вторых, ликвидация этого движения в качестве главной политической силы на территории палестинского анклава – сектора Газа.

Ранее первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран готов открыть новые фронты против Иерусалима, если ЦАХАЛ начнет сухопутную спецоперацию и вторгнется в сектор Газа.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

*террористическая группировка, запрещена в России

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