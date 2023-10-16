Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о дератификации ДВЗЯИ

Законопроект будет рассмотрен 17 октября

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять в первом чтении проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Об этом в ходе брифинга заявил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет единогласно рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

Соавторами законодательной инициативы выступают практически все депутаты нижней палаты парламента – порядка 438 парламентариев, уточнил глава комитета.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассмотрят законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний уже 17 октября.

9 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ США от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Москву предпринять решительные шаги для восстановления глобального паритета. Американские власти на протяжении почти 25 лет "нагло лгали" всему мировому сообществу о скорой ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, однако этого так и не произошло, пояснил дипломат.

5 октября российский лидер Владимир Путин напомнил, что, согласно военной доктрине, ВС России имеют право на применение оружия массового поражения лишь в двух случаях: во-первых, в ответ на запуск ядерных ракет по территории страны; во-вторых, при реальной угрозе существования российского государства.

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