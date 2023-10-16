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В ООН назвали несоразмерные удары Израиля по Газе военным преступлением

19:29
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Иерусалим нарушил международное гуманитарное право

Несоразмерные удары ЦАХАЛ по территории сектора Газа являются военным преступлением, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на доклад независимой комиссии ООН.

Израиль объявил о переходе в состояние войны
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа

Этот доклад был подготовлен до начала нового витка напряженности между Израилем и Палестиной и охватывает период с мая 2021 по август 2023 года, уточнили в комиссии.

"Ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями, не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление", - говорится в сообщении.

Запрет на ввоз продуктов первой необходимости и предметов медицинского назначения на территорию сектора Газа – это нарушение международного гуманитарного права, заключили в ООН.   

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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