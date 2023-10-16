В ООН назвали несоразмерные удары Израиля по Газе военным преступлением

Иерусалим нарушил международное гуманитарное право

Несоразмерные удары ЦАХАЛ по территории сектора Газа являются военным преступлением, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на доклад независимой комиссии ООН.

Этот доклад был подготовлен до начала нового витка напряженности между Израилем и Палестиной и охватывает период с мая 2021 по август 2023 года, уточнили в комиссии.

"Ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями, не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление", - говорится в сообщении.

Запрет на ввоз продуктов первой необходимости и предметов медицинского назначения на территорию сектора Газа – это нарушение международного гуманитарного права, заключили в ООН.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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