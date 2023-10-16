Путин провел телефонные переговоры с президентами Ирана, Сирии, Палестины и Египта

Главной темой бесед стал палестино-израильский конфликт

Пресс-служба Кремля сообщила, что в понедельник Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.

Главной темой бесед стал палестино-израильский конфликт. Лидеры выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения, гуманитарным кризисом в секторе Газа.

Как уточнили в Кремле, собеседники высказали единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня.

"Президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну", - указано в сообщении.

Кроме того, Путин особо подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан. Российский лидер отметил, что Москва глубоко сопереживает родным и близким погибших, готова оказать гуманитарную помощь.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Были взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника. В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу.

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