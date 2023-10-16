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МИД: Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ

19:54
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Москва передает Вашингтону данные о предстоящих пусках баллистических ракет

Москва продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом в ходе выступления на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил заместитель главы МИД России Константин Воронцов.

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"Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений", - заявил Воронцов, чьи слова приводит информагентство РИА Новости.

При этом Москва продолжает уведомлять Вашингтон о предстоящих запусках не только межконтинентальных баллистических ракет, но и ракет дальнего действия, установленных на подводных лодках, добавил дипломат.

Ранее в Белом доме сообщили, что американские власти планируют соблюдать количественные ограничения в рамках Договора о стратегических и наступательных вооружениях до тех пор, пока этих ограничений придерживается российская сторона.

1 июня власти США перестали передавать России информацию о запусках баллистических ракет в рамках ДСНВ. Помимо этого, американская сторона отозвала ранее выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках этого договора.

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