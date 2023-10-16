ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Водные объекты, технопарки, новые регионы: главное из совещания Мишустина с вице-премьерами

22:29
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Речь шла в том числе о поддержке малых и средних предприятий

Правительство запускает эксперимент по созданию единого информационного ресурса водных объектов. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Туда войдут подробные и достоверные сведения о реках и озерах. Это позволит сохранить запасы питьевой воды и быстрее реагировать на возможные нарушения в экологической сфере. В пилотный проект войдут Чеченская республика, Забайкальский край и Тульская область.

Также обсудили развитие технопарков, производящих электронику. В ближайшие три года будет выделено более 2 миллиардов рублей претендентам из Владимирской и Нижегородской областей, а также Башкирии и Татарстана.

Речь шла и о поддержке малых и средних предприятий в новых регионах. Те, кто занимается соцпроектами, сможет рассчитывать на гранты.

"Средства в размере до 300 тыс. рублей получат компании, которые работают в сферах образования, медицины, социальных услуг, культуры, спорта, а также гостиничного дела. Отбирать претендентов станет конкурсная комиссия. Помощь государства будет выделяться на условиях софинансирования. Собственных ресурсов грантополучателя в общем объеме инвестиций должно быть не менее 5%. Гранты можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки маломобильных граждан, инвалидов, приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции. Такая мера позволит оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Технопарк
Технопарк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.