Водные объекты, технопарки, новые регионы: главное из совещания Мишустина с вице-премьерами

Речь шла в том числе о поддержке малых и средних предприятий

Правительство запускает эксперимент по созданию единого информационного ресурса водных объектов. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Туда войдут подробные и достоверные сведения о реках и озерах. Это позволит сохранить запасы питьевой воды и быстрее реагировать на возможные нарушения в экологической сфере. В пилотный проект войдут Чеченская республика, Забайкальский край и Тульская область.

Также обсудили развитие технопарков, производящих электронику. В ближайшие три года будет выделено более 2 миллиардов рублей претендентам из Владимирской и Нижегородской областей, а также Башкирии и Татарстана.

Речь шла и о поддержке малых и средних предприятий в новых регионах. Те, кто занимается соцпроектами, сможет рассчитывать на гранты.

"Средства в размере до 300 тыс. рублей получат компании, которые работают в сферах образования, медицины, социальных услуг, культуры, спорта, а также гостиничного дела. Отбирать претендентов станет конкурсная комиссия. Помощь государства будет выделяться на условиях софинансирования. Собственных ресурсов грантополучателя в общем объеме инвестиций должно быть не менее 5%. Гранты можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки маломобильных граждан, инвалидов, приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции. Такая мера позволит оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу", - отметил Мишустин.

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