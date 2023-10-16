Набирает обороты соцпроект по снабжению граждан бесплатными продуктами

Одним из инициаторов выступила торговая сеть "Пятерочка"

Для поддержки нуждающихся торговая сеть "Пятерочка" продолжает развивать благотворительную программу фудшеринга - безвозмездной передачи продуктов питания с коротким, истекающим через несколько дней сроком годности, но пригодных к употреблению.

"Продовольственная помощь нуждающимся - это основное наше социальное направление в рамках стратегии по устойчивому развитию. Особенность этого проекта в том, что он носит локальную помощь, что очень важно. Все благополучатели - это и гости наших магазинов, и наши соседи", - отметила Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети "Пятерочка".

К проекту фудшеринга, в рамках программы "Пятерочка с заботой" уже присоединились 40 магазинов Москвы и других крупных городов России. Проделана большая работа. Персонал на складах специально обучили сортировать подходящие продукты и формировать корзину для нуждающихся.

"Мы собираем товар с подходящим сроком вместе с волонтерами, расфасовываем, формируем отчет и сдаем в благотворительный фонд", - рассказала Раиса Махмудова, директор даркстора "Пятерочка".

В корзине все необходимое - хлеб, овощи, фрукты, бакалея, кондитерские изделия. Всего более 80 наименований. Сформированный набор передают волонтерам, которые прямо на дом относят пакет одиноким пенсионерам и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Только в этом году "Пятерочка" передала 26,5 тонн продуктов, наборы получили почти 50 тысяч семей. Чтобы стать участником этой программы, достаточно оставить заявку на сайте фонда АНО "Фудшеринг" или банка еды "Русь".

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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