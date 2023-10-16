Путь мастера: ушел из жизни легендарный композитор Геннадий Гладков

Его мелодии звучат в самых любимых мультфильмах

Песня, говорил Геннадий Гладков, получается только тогда, когда она предельно проста. И именно над мелодиями, которые другому композитору показались бы слишком простыми, он работал усерднее всего. Эти ноты помнят все дети. И неважно, сколько им сегодня лет.

"Бременские музыканты" братьев Гримм, попав в руки Гладкова и его гениальных коллег, обрели новых персонажей. Фигуру принцессы, к примеру, предложил ввести именно Геннадий Игоревич. 20 минут - ни одной реплики, только музыка. И - редкий случай - в мультфильме звучит голос композитора. Гладков настолько талантливо исполнял партию короля в дуэте с Трубадурочкой на репетициях, что сам Магомаев предложил ему спеть и для финальной версии.

Поет Геннадий Гладков и в легендарной "Формуле любви". Добавить песню слуг Марку Захарову уже во время съемок предложили Абдулов и Фарада. Он согласился, но музыку нужно было написать молниеносно. Режиссер пришел к Гладкову. Нужно что-то в неаполитанском стиле. На итальянском композитор не говорил. Но знал нотную грамоту, где масса важных пояснений на итальянском. Он тут же стал играть и напевать бессвязные по смыслу слова, а Захаров пришел в восторг.

В детстве Гладков был тем редким хулиганом, который учился "на отлично". Часто отчаянно дрался. Особенно с теми, кто дразнил его "пеликаном" за выдающийся нос. Пятерками заслужил любовь учитителей, игрой на аккордеоне и гармошке - уважение ребят во дворе. Особенно в его исполнении любили песни, скажем так, "бандитские". Этот жанр Геннадий Гладков блестяще использует в "Джентльменах удачи".

Фильм один - а музыка такая разная. За эту способность сочетать, казалось бы, несовместимое Гладкова особенно сильно любили режиссеры. Легендарный композитор никогда не был замечен на богемных встречах, на его лице видели только улыбку, его проблемы оставались за кадром. В трудные моменты он всегда спасался музыкой. Он ее писал - и отпускал, не следил за судьбой композиций, не упивался славой.

Навсегда талант Геннадия Гладкова запомнят и любители театра. Его музыка звучит во многих спектаклях.

"В 1974 году он написал музыку к спектаклю "Тиль" по пьесе Горина, с которой начался театр "Ленком", в котором блистали Чурикова и Караченцов. Это гениальный, великий композитор", - отметила Александра Захарова, народная артистка России.

Ответственный, принципиальный, требующий особого подхода, трудолюбивый и невероятно трудоспособный. В детстве будущий композитор чудом не утонул. Поклялся делать в этой жизни все по максимуму.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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