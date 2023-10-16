Глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за атаку ХАМАС

Расследование будет инициировано позже

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронан Бар взял на себя ответственность за то, что спецслужбы не смогли предотвратить атаку палестинского движения ХАМАС, передает новостной портал Ynet.

Несмотря на предпринятые меры, сотрудникам спецслужб не удалось защитить граждан Израиля от террористических действий палестинского движения ХАМАС, подчеркнул глава ведомства.

"Заявляю, что ответственность за это лежит на мне", - заявил Бар, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что расследование в отношении уполномоченных лиц будет инициировано после окончательной победы Израиля над боевиками ХАМАС.

"Пока надо бороться", - заключил он.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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