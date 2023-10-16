ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за атаку ХАМАС

20:23
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Расследование будет инициировано позже

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронан Бар взял на себя ответственность за то, что спецслужбы не смогли предотвратить атаку палестинского движения ХАМАС, передает новостной портал Ynet.

Израиль объявил о переходе в состояние войны
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа

Несмотря на предпринятые меры, сотрудникам спецслужб не удалось защитить граждан Израиля от террористических действий палестинского движения ХАМАС, подчеркнул глава ведомства.

"Заявляю, что ответственность за это лежит на мне", - заявил Бар, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что расследование в отношении уполномоченных лиц будет инициировано после окончательной победы Израиля над боевиками ХАМАС.

"Пока надо бороться", - заключил он.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.