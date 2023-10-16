Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Москва готова предпринимать шаги для мирного урегулирования конфликта

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта. Телефонный разговор политиков состоялся вечером 16 октября, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и подчеркнул, что Москва осуждает любые действия, ведущие к жертвам среди гражданских лиц.

Путин рассказал о предпринимаемых Россией шагах по нормализации обстановки и недопущению эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. В частности, глава государства довел до израильского премьера ключевые моменты проведенных буквально несколько часов назад переговоров с лидерами Палестины, Ирана, Сирии и Египта.

Россия готова дальше способствовать не только прекращению огня между Израилем и Палестиной, но и достижению дипломатического урегулирования конфликтной ситуации, заключил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной члены Совета Безопасности ООН должны предпринять шаги по созданию независимого и суверенного Палестинского государства.

9 октября Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, однако не стал на данном этапе принимать какие-либо решения. На данный момент в центре внимания Всемирной организации находится, прежде всего, помощь гражданскому населению региона.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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