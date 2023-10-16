ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Грузии заявила, что не собирается уходить в отставку

21:39
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Она продолжит бороться за европейское будущее страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда заявила, что не собирается уходить в отставку.

Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента
Премьер Грузии поддержал процедуру импичмента президента

"Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку", - заявила Зурабишвили, чьи слова приводит РИА Новости.

Она также добавила, что продолжит отстаивать не только демократические ценности, но и европейское будущее Грузии.   

Ранее Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили. Суд признал, что действующий президент своими поездками за границу вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, что разрешает начало процедуры импичмента главы государства.

4 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку запущенному процессу объявления импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили. Несогласованный визит главы государства в Европу является демонстративным нарушением основного закона страны – Конституции, указал политик.

При этом он подчеркнул, что, согласно Конституции, внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.