Президент Грузии заявила, что не собирается уходить в отставку

Она продолжит бороться за европейское будущее страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда заявила, что не собирается уходить в отставку.

"Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку", - заявила Зурабишвили, чьи слова приводит РИА Новости.

Она также добавила, что продолжит отстаивать не только демократические ценности, но и европейское будущее Грузии.

Ранее Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили. Суд признал, что действующий президент своими поездками за границу вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, что разрешает начало процедуры импичмента главы государства.

4 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку запущенному процессу объявления импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили. Несогласованный визит главы государства в Европу является демонстративным нарушением основного закона страны – Конституции, указал политик.

При этом он подчеркнул, что, согласно Конституции, внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию.

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