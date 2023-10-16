В Германии назвали западную технику бесполезной на Украине

Контрнаступление ВСУ провалилось

Переданные ВСУ передовые вооружения западных стран оказались бесполезными против оборонительных укреплений ВС России в зоне военной спецоперации. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Юлиан Репке.

По его словам, продолжающиеся уже на протяжении пяти месяцев наступательные действия ВСУ, вероятно, окончательно захлебнулись.

"Такая ситуация произошла, поскольку западная техника оказалось бесполезной из-за серьезных российских позиций и непроходимых минных полей", - заявил Репке, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что подобная стратегия ВС России не позволяет военнослужащим украинской армии пользоваться военной техникой НАТО по прямому назначению.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в провале украинского контрнаступления Запад, подчеркнув, что затянувшиеся поставки вооружений привели к отставанию ВСУ от намеченного плана.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона потеряла как минимум 90 тысяч человек в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ. В это число входят не только санитарные, но и безвозвратные потери армии Украины, пояснил политик.

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