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Муж Аленки: в Кунгуре разгорелся скандал из-за скульптуры "Лыжник"

08:08
  • вторник
  • 17 октября 2023

Автор не намерен останавливаться на достигнутом

Монументальное искусство шагает в массы. Или: "я художник, я так вижу". Новый герой стремительно ворвался в культурное пространство, прославив на всю сеть город Кунгур, что в Пермском крае. Возле лыжной базы "Снежинка" в выходные установили скульптуру "Лыжник", созданную местным энтузиастом-кузнецом Антоном Киряковым.

В искусстве бесспорных решений не бывает. Но этот лыжник вызвал волну насмешек и возмутил местных жителей своим небанальным обликом. Мнения разделились - от возмущения до восторгов. Значит - настоящее искусство, которое никого не оставляет равнодушным! Комментарии взрывают социальные сети.

Главный тренд. Все угадали, что лыжник - это готовый жених легендарной нововоронежской Алёнки, которая в 2020 году прогремела на всю страну и вызвала такой шквал эмоций, что ею якобы стали пугать детей. Саму Алёнку прозвали "железным мутантом". Пришлось скульптуру демонтировать, но не пропадать же произведению искусства! Алёнку купил на аукционе местный предприниматель за 2,5 миллиона рублей. Гвозди бы делать из этих людей. Дивная была бы пара. Что касается кунгурского лыжника - свой вердикт вынес мэр города:

"В данном случае, это же не памятник какому-то конкретному герою, образ которого должен обязательно соответствовать образу героя. У художника свой образ в голове возник, он его сделал. Кому-то он нравится, кому-то - нет".

А ведь только отшумела дискуссия по поводу скульптуры льва, которая украсила улицу Вайнера в Екатеринбурге. Простояла она всего два дня, смущая зрителей фрагментарной позолотой. Убрали с глаз подальше. Говорят, на Челябинский тракт.

Что касается кунгурского кузнеца-самородка, местная пресса сообщает, что автор "Лыжника" не намерен останавливаться и собирается наваять целый парк скульптур под открытым небом.

А что? Может, это новое направление - народный монумент. И пусть критики говорят, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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