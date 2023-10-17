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Политолог Ищенко оценил итоги парламентских выборов в Польше

08:38
  • вторник
  • 17 октября 2023

По словам эксперта, политики в Польше сильно разделены

Как сказывается на настроениях поляков затягивание конфликта на Украине? Приведут ли острые споры, которые возникли в последнее время между Варшавой и Киевом, к охлаждению двусторонних отношений?

Итоги парламентских выборов в Польше и их возможное влияние на внешнюю политику страны Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Я далек от мысли, что поляки готовы к гражданской войне. Это достаточно монолитная нация, и там противоречия на зашли так далеко, как в США. Но то, что они об этом говорили, свидетельствует о том, что политики очень сильно разделены", - заявил Ищенко.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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