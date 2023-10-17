Расчет "Тосочки" уничтожил скопление пехоты ВСУ в зоне СВО

Тяжелая огнеметная система отличается улучшенными характеристиками

ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в одном из укрепленных районов в зоне СВО. Удар нанес расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".

Как сообщили в Минобороны России, экипаж тяжелой огнеметной системы нанес удар термобарическим снарядом повышенной дальности. Силы противника, сконцентрированные в укрепрайоне, успешно поражены.

Специалисты отмечают отличие "Тосочки" от аналогичных систем, которые стоят сегодня на вооружении ВС России - ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Эксперты указывают на улучшенные тактико-технические характеристики комплекса. Он установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, оборудован автоматизированными системами прицеливания, стрельбы и управления огнем. Дальность стрельбы также увеличена, передает РИА Новости.

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