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Владимир Путин прибыл в Пекин

08:12
  • вторник
  • 17 октября 2023

Президент примет участие в форуме "Один пояс — один путь"

Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс — один путь". В рамках двухдневного визита у президента запланирован ряд встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает "ТВ Центр".

Самолёт российского лидера несколько часов назад приземлился в аэропорту Пекина. Для участия в мероприятии в столицу КНР прибывают руководители более чем 20 стран мира.

Владимир Путин уже сегодня проведет переговоры с коллегами из Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии. А накануне визита президент дал большое интервью китайской медиакорпорАции. Говорил о стратегическом партнёрстве Москвы и Пекина и о неизбежности формирования многополярного мира.

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