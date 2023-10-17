Владимир Путин прибыл в Пекин

Президент примет участие в форуме "Один пояс — один путь"

Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс — один путь". В рамках двухдневного визита у президента запланирован ряд встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает "ТВ Центр".

Самолёт российского лидера несколько часов назад приземлился в аэропорту Пекина. Для участия в мероприятии в столицу КНР прибывают руководители более чем 20 стран мира.

Владимир Путин уже сегодня проведет переговоры с коллегами из Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии. А накануне визита президент дал большое интервью китайской медиакорпорАции. Говорил о стратегическом партнёрстве Москвы и Пекина и о неизбежности формирования многополярного мира.

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