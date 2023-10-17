Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые данные о примерах мужества и героизма наших военных, участвующих в СВО.

Штурмовой отряд лейтенанта Владислава Лабжинова подвергся массированному артобстрелу с позиций ВСУ. Находясь под постоянным огнём неонацистов, Владислав оказал неотложную помощь шестерым тяжелораненым сослуживцам и эвакуировал их с поля боя.

Подполковник Артур Гонтарев в ходе обороны одного из населенных пунктов получил ранение, но продолжил руководить подчиненными. Благодаря самоотверженности Артура и его героизму наши бойцы не только эффективно отразили все атаки, которые продолжались несколько дней, но и уничтожили большое количество техники и живой силы неонацистов.

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