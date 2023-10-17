Резолюция России по Ближнему Востоку не прошла в Совбезе ООН

Документ не набрал необходимых девяти голосов

Голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции продемонстрировало, кто на самом деле выступает за перемирие, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Такое заявление сделал во вторник, 17 октября, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Российский дипломат прокомментировал отклонение документа, который поддержали только Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

Небензя посетовал на то, что Совбез ООН оказался заложником эгоистических устремлений западных делегаций и в конечном счете "не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию", сообщает РИА Новости.

14 октября Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по решению палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя рассказал, что Москва призывает к прекращению огня, беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи и началу мирных переговоров.

При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, при этом в первую очередь необходимо подумать о тех людях, которые вообще не виноваты в сегодняшней эскалации.

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