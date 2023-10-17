ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Резолюция России по Ближнему Востоку не прошла в Совбезе ООН

08:27
  • вторник
  • 17 октября 2023

Документ не набрал необходимых девяти голосов

Голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции продемонстрировало, кто на самом деле выступает за перемирие, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Такое заявление сделал во вторник, 17 октября, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Чем обернется для человечества конфликт на Ближнем Востоке

Российский дипломат прокомментировал отклонение документа, который поддержали только Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

Небензя посетовал на то, что Совбез ООН оказался заложником эгоистических устремлений западных делегаций и в конечном счете "не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию", сообщает РИА Новости.

14 октября Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по решению палестино-израильского конфликта. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя рассказал, что Москва призывает к прекращению огня, беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи и началу мирных переговоров.

При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, при этом в первую очередь необходимо подумать о тех людях, которые вообще не виноваты в сегодняшней эскалации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Василий Небензя
Василий Небензя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.