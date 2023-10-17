ЦАХАЛ за ночь атаковала более 200 военных объектов в Газе

Ситуация в регионе остается крайне острой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 17 октября, атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, в ходе этих ударов истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС.

При этом, по утверждению ЦАХАЛ, был убит военный агент движения ХАМАС, сообщает ТАСС.

Вечером 16 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта по телефону. Путин подчеркнул, что Москва осуждает любые действия, ведущие к жертвам среди гражданских лиц.

При этом в ООН отмечали, что несоразмерные удары ЦАХАЛ по территории сектора Газа являются военным преступлением, а запрет на ввоз продуктов первой необходимости и предметов медицинского назначения на территорию сектора Газа – это нарушение норм международного гуманитарного права.

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