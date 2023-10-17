Госдума запустила процесс отзыва ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

Это в интересах обеспечения безопасности России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о начале процедуры отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что Россия ждала ратификации ДВЗЯИ со стороны США на протяжении 23 лет. Однако Вашингтон, руководствуясь двойными стандартами и безответственным отношением к вопросам глобальной безопасности, этого так и не сделал.

В интересах обеспечения безопасности России Москва отзывает ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний. Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония со стороны США ни к чему хорошему не приводит, написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы подчеркнул: Россия сделает все для защиты своих граждан, чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен. Первое чтение законопроекта состоится во вторник, 17 октября.

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