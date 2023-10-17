СК проверит ролики с избиениями прохожих в Петербурге

Личности подозреваемых уже установлены

По интернету разлетелось шокирующее видео из Санкт-Петербурга, на котором молодые люди избивают прохожих без каких-либо причин. Роликами сразу заинтересовались в Следственном комитете. Личности молодых людей уже установлены, по месту жительства задержан один из участников группы.

Эти кадры шокировали весь Петербург. На них видно, как группа молодых людей жестоко избивает встречных прохожих - на улицах и в кафе, вечером и среди бела дня.

Свои похождения дебоширы снимают на камеру и без стеснения выкладывают видео в открытый телеграм-канал. Не скрывают ни своих лиц, ни имен. Эта группа молодых людей называет себя "азербайджанской мафией". Некоторым нет и 18. А это один из так называемых лидеров - 18-летний Сеймур Мухтаров, авторитетно, по его мнению, вызывает кого-то на "мужской" разговор.

Шок-контент привлек внимание не только подписчиков, но и правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять ситуацию под особый контроль. В региональном ведомстве возбудили уголовное дело, есть подозреваемые.

"По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана не позднее 15 октября текущего года около одного из домов по улице Ленсовета из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте", - сообщил Сергей Капитонов, заместитель начальника по информации ГУ СК РФ по СПб.

Такая уверенность малолетних агрессоров в собственной безнаказанности возмутила и петербургскую прокуратуру - ведь под угрозой оказались обычные горожане. Ведомство также взяло ход следствия под особый контроль.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу с применением насилия", - отметила Екатерина Дмитриева старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ.

Одного из лидеров группировки уже задержали. Что называется, по горячим следам - по месту жительства, недалеко от торгового центра, рядом с которым происходили нападения на людей. Этот тот самый Сеймур Мухтаров, 18-летний гражданин России. Вот он красуется в своем аккаунте в социальной сети в погонах младшего сержанта полиции (см. видео). Впрочем, как выяснилось, к правоохранительным органам Российской Федерации он никакого отношения не имеет и уже не так уверен в себе, как в своих роликах.

- За что задержали?

- Выкладывал в сеть видео с драками.

- Всем советуешь такие каналы делать?

- Не занимайтесь таким. Живите мирно, спокойно. Это не нужно никому... Никому это не интересно, не красит никак.

Задержанный рассказал полицейским, что выкладывал такие видео, чтобы набрать большое число подписчиков для своего канала, а потом заняться бизнесом. А еще выкладывал чужие ролики по просьбе знакомых. Один из них несовершеннолетний Турал Мамедов, гражданин другого государства, по сообщениям некоторых СМИ, спешно покинул город и сейчас в бегах.

Подобные нападения на прохожих - давно не редкость в Петербурге. Агрессивный выпад рискует получить буквально на ровном месте не только мужчина, но и женщина. Лариса Киселева не так давно вежливо попросила не мусорить молодого расклейщика объявлений - в ответ получила клеем в лицо.

Тогда полицейские не смогли собрать доказательную базу, так как камер на том участке улицы нет. Сейчас, когда дебоширы сами выложили свои похождения в широкий доступ, будут приняты все меры по их задержанию. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Полиция Санкт-Петербурга говорит, что пострадавшие от действий банды не обращались в правоохранительные органы – возможно, боялись мести со стороны организованной группы. Теперь, когда делу придали такой резонанс, полиция просит пострадавших выйти на связь. Возможно, эпизодов в этом громком деле будет намного больше.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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