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Шойгу провел совещание по поставкам артиллерии армии России

09:00
  • вторник
  • 17 октября 2023

Министр отметил важность оперативного производства артсистем и боеприпасов

В Национальном центре управления обороной России под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу прошло совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом во вторник, 17 октября, hассказали в пресс-службе Минобороны.

Шойгу подчеркнул важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним, напомнив, что в условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения.

Российские власти предприняли меры по увеличению выпуска артсредств, при этом Минобороны предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, сообщает РИА Новости.

Ранее Шойгу доложил президенту и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что сформированная российскими военными эшелонированная оборона не позволяет военнослужащим ВСУ осуществлять наступательные действия на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. Противнику не удалось добиться никаких успехов во время его контрнаступления.

Глава Минобороны России держит на контроле вопросы снабжения российских военных оружием и военной техникой, регулярно проверяя ход выполнения гособоронзаказа. В частности, Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100.

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