Москва продолжает обеспечивать безопасность станции

Попытки нападения киевских властей на Запорожскую атомную электростанцию стали возможными благодаря поддержке западных стран. С таким заявлением выступил во вторник, 17 октября, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

По словам дипломата, именно западная поддержка "внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые и новые авантюры".

Несмотря ни на что, Россия продолжает принимать все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также для эффективного и безопасного пребывания экспертов Международного агентства по атомной энергии, цитирует Воронцова ТАСС.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что признания украинских властей о попытках атаковать Запорожскую АЭС станут "холодным душем" для ООН, поскольку "все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение".

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что планы Киева и Лондона совершить диверсии против российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм. Он напомнил о задержании членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которых готовил спецназ британской армии. Задачами задержанных являлись диверсии в отношении Смоленской и Курской атомных электростанций.

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