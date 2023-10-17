Собянин рассказал об итогах благоустройства в Зеленограде

Там реализовали несколько проектов

Власти Москвы продолжают активно обновлять общественные пространства в Зеленограде. В этом году реализовали несколько проектов, которые добавили этому замечательному городу комфорта и уюта. Об этом во вторник, 17 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем личном блоге, в Матушкино выполнили комплексное благоустройство пешеходной зоны в 4-м микрорайоне, которая ведет от улицы Летчика Полагушина к Малому городскому пруду. Здесь привели в порядок дорожно-тропиночную сеть и газоны, обустроили 14 детских площадок, отремонтировали 8 спортивных площадок, реорганизовали парковочное пространство у корпуса 403А.

В Старом Крюкове провели второй этап благоустройства Аллеи вязов. В 2023 году здесь появились новые пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха с удобными парковыми диванами. В темное время суток аллею освещают более 40 новых энергоэффективных фонарей. Отремонтировали 4 игровые площадки, обновили спортивную площадку с футбольным полем.

В районе Силино благоустроили зону отдыха между парком "Панфиловский" и Панфиловским проспектом: заменили асфальтовое покрытие на проездах и тротуарах, отремонтировали лестницы, которые ведут к детской площадке и лесопарку вблизи водоема, привели в порядок одну детскую и пару спортивных площадок, а также смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на озеро Школьное.

Еще один проект реализовали в Савёлках – сделали удобной пешеходную зону между аллеей Лесные пруды и Никольским проездом. Отремонтировали дорожки, в том числе ведущие к вольерному комплексу "Дом лани".

Ранее Собянин объявил о завершении благоустройства Боровского парка в ТиНАО. Он напомнил, что работы проводились в два этапа. В 2023 на пустующих полянах были установлены современные комплексы для воркаута, оборудованы площадка для игры в футбол и баскетбол, детский игровой комплекс и зона для выгула собак.

В Восточном административном округе столичные власти в 2023 году реализовали больше десятка интересных проектов. В частности, в Косино-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. Это излюбленное место для прогулок и отдыха местных жителей, которому не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок.

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