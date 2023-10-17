ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Более 7,7 млн вопросов по содержанию домов и территорий решили москвичи через портал "Наш город"

09:16
  • вторник
  • 17 октября 2023

Сервис действует уже 12 лет

Вопросы содержания многоквартирных домов и городских территорий решают москвичи с помощью портала "Наш город". Сервис уже помог решить более 7,7 миллиона проблем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: В Москве с начала года достроили 17 объектов здравоохранения
Собянин: Новая экосистема профнавигации охватила более 1,3 млн детей и подростков Москвы

Собянин напомнил, что портал "Наш город" (gorod.mos.ru) функционирует уже 12 лет. Благодаря ему оперативно решаются не только вопросы содержания многоквартирных домов, дворов, дорог и парков – с помощью сервиса горожане улучшают работу метро, поликлиник, заботятся о чистоте и порядке на стройплощадках и в городском транспорте, написал мэр в Telegram.

Мэр подчеркнул, что сервис постоянно развивается. Обновлена его веб-версия и мобильное приложение – от дизайна до функционала. Упрощена отправка обращений, оптимизирован классификатор тем, в ближайшее время будут добавлены разделы.

Собянин подчеркнул, что заявка создается на сайте портала или в мобильном приложении за считанные минуты. Каждый второй вопрос решается в среднем за один-два дня. Ответ приходит в течение восьми рабочих дней, а контролировать выполнение работ можно онлайн.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Портал "Наш город"
Портал "Наш город"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.