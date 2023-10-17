Собянин: Более 7,7 млн вопросов по содержанию домов и территорий решили москвичи через портал "Наш город"

Сервис действует уже 12 лет

Вопросы содержания многоквартирных домов и городских территорий решают москвичи с помощью портала "Наш город". Сервис уже помог решить более 7,7 миллиона проблем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что портал "Наш город" (gorod.mos.ru) функционирует уже 12 лет. Благодаря ему оперативно решаются не только вопросы содержания многоквартирных домов, дворов, дорог и парков – с помощью сервиса горожане улучшают работу метро, поликлиник, заботятся о чистоте и порядке на стройплощадках и в городском транспорте, написал мэр в Telegram.

Мэр подчеркнул, что сервис постоянно развивается. Обновлена его веб-версия и мобильное приложение – от дизайна до функционала. Упрощена отправка обращений, оптимизирован классификатор тем, в ближайшее время будут добавлены разделы.

Собянин подчеркнул, что заявка создается на сайте портала или в мобильном приложении за считанные минуты. Каждый второй вопрос решается в среднем за один-два дня. Ответ приходит в течение восьми рабочих дней, а контролировать выполнение работ можно онлайн.

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