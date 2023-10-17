Китай встречает участников форума "Один пояс, один путь"

Российский лидер уже прибыл в Пекин

Формирование многополярного мира, укрепление сотрудничества и диалоги на самом высоком уровне. В Пекине сегодня открывается международный форум "Один пояс, один путь". В нём примет участие Владимир Путин - в качестве главного гостя. Программа масштабная. Президент проведёт целый ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером КНР Си Цзиньпином.

Внимание мировой прессы сейчас приковано к Пекину. Здесь проходит международный форум "Один пояс, один путь", участие в котором принимают представители более 110 государств.

Российский лидер приглашен на форум в качестве главного гостя. Он выступит на открытии вторым - сразу после лидера КНР. Самолёт президента приземлился в аэропорту Пекина. Владимир Путин пробудет в Китае два дня. Запланирована обширная программа, в которой предусмотрены двусторонние переговоры с лидерами целого ряда государств.

Уже прошла встреча с президентом социалистической республики Вьетнам. "Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе. Нет необходимости говорить, насколько близки наши народы, и как это складывалось на протяжении предыдущих десятилетий", - отметил Путин.

Пекин встречает участников форума "Один пояс, один путь" повышенными мерами безопасности. В центре города на каждом шагу полиция и военные. Москва и Пекин быстрыми темпами наращивают взаимовыгодное сотрудничество - по итогам этого года товарооборот по прогнозам достигнет 200 миллиардов долларов. На площадке форума запланированы двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Пресс-секретарь президента не исключил, что лидеры могут пообщаться, не только в расширенном и узком составе, но и тет-а-тет.

"Планируется ещё достаточно длинное общение в формате с глазу на глаз. Завтра день российско-китайских отношений. Акцент на это", - сказал Песков.

И речь, очевидно, пойдет не только об экономике. На повестке дня лидеров палестино-израильский конфликт и темы формирования более справедливого многополярного миропорядка. Всем очевидно, что старый мир уходит в прошлое - контуры будущего формируются сейчас.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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