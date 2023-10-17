ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ООН: до гуманитарной катастрофы в секторе Газа осталось менее суток

11:41
  • вторник
  • 17 октября 2023

Жители сектора Газа пытаются вытащить людей из-под обломков

Сотни военных объектов атаковал Израиль в секторе Газа минувшей ночью. Уничтожен один из штабов, а также банк движения ХАМАС. Тель-Авив продолжает наносить удары по Ливану. Под обстрелы попали жилые районы. В Иране заявили, что противостоящие Израилю силы в ближайшие часы предпримут упреждающие действия.
Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Более 200 целей в Газе – именно столько военных объектов атаковала армия Израиля минувшей ночью. Огонь начали вести в том числе и с кораблей. В частности, ударили по банку, который и использовался для финансирования террористической деятельности ХАМАС.

Жители сектора Газа пытаются вытащить людей из-под обломков. Но спасателей катастрофически не хватает. Нет и строительной техники. В руинах целые районы. Журналисты подсчитали: за неделю Израиль сбросил более десяти тысяч бомб на сектор Газа. По силе разрушения это эквивалентно четверти ядерной бомбы. Ситуация усугубляется тем, что в Палестину не пускают грузовики с гуманитарной помощью. Запасы продовольствия заканчиваются.

В больницах Газы – самая тяжёлая ситуация. Не хватает ни медикаментов, ни врачей. Без необходимой помощи тысячи раненых. В ООН уверены – до гуманитарной катастрофы не больше суток. При этом боевики ХАМАС не прекращают обстреливать Израиль. Минувшей ночью сирены разносились практически по всем крупным городам – в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде. Очевидцы засняли, как ракеты боевиков сбивают в небе рядом с пролетающим пассажирским самолётом.

В заложниках у террористов остаются по меньшей мере 250 человек. Накануне появилась видеозапись якобы с одной из пленниц. На видео палестинцы оказывают медицинскую помощь 21-летней Мие Шем, которая просит поскорее забрать её из Газы.

Когда и при каких условиях снято это видео, неизвестно. При этом издание The Jerusalem Post отмечает, что семья Мии Шем подтвердила, что на записи именно она. ХАМАС пообещали отпустить заложников в обмен на шесть тысяч палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом заявил представитель движения Халед Машааль.

Тем не менее, конфликт продолжается. И каждая из сторон обвиняет друг друга в развязывании кровопролитной войны, в которой уже погибли по меньшей мере 3000 человек.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители сектора Газа
Жители сектора Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.