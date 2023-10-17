Подозреваемый в нападении в Брюсселе ликвидирован: что известно о трагедии

Атака произошла накануне

Этим утром полиция Бельгии ликвидировала подозреваемого в теракте. Неизвестный открыл стрельбу рядом со стадионом, на котором проходил футбольный матч. Погибли два гражданина Швеции. Преступнику удалось скрыться. Предположительно, им был выходец из Туниса, который ранее уже попадал в поле зрения спецслужб. В соцсетях он обещал отомстить шведам за сожжение Корана.

Его сложно было не заметить. Он, казалось, и не скрывался. Яркая одежда. Автомат. И уже в центре Брюсселя раздаются выстрелы.

Двое погибших. Один раненый - водитель такси, его жизнь вне опасности, пишут СМИ. Трагедия произошла накануне отборочного футбольного матча Бельгия-Швеция. Футболисты успели провести первый тайм. Но после перерыва, когда стало известно о случившемся, матч было решено отменить. В целях безопасности. Задержать стрелявшего сразу не удалось. Через два часа началась эвакуация со стадиона.

Шведские болельщики были вынуждены прятать всю символику национальной команды. На видео, опубликованном в соцсетях после нападения, террорист назвал себя членом запрещенной в России организации ИГИЛ и заявил, что целился намеренно в шведов. Якобы это месть за сожжение Корана. По информации бельгийских СМИ, террорист был известен спецслужбам своими радикальными взглядами. Премьер-министр Бельгии накануне вечером выступил с обращением:

"Бельгия - сильная и толерантная страна, где люди живут в мире, несмотря на различия. Давайте рассматривать это мирное сосуществование как антидот от терроризма. Такие моменты - это тяжёлое испытание, особенно для семей и друзей погибших, но мы не можем позволить запугать нас".

Предполагаемого преступника довольно долго не могли найти. В Бельгии был объявлен самый высокий - четвертый уровень террористической опасности. Но, как стало известно, террорист был ликвидирован сегодня утром в брюссельском кафе.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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