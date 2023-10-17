ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подозреваемый в нападении в Брюсселе ликвидирован: что известно о трагедии

11:45
  • вторник
  • 17 октября 2023

Атака произошла накануне

Этим утром полиция Бельгии ликвидировала подозреваемого в теракте. Неизвестный открыл стрельбу рядом со стадионом, на котором проходил футбольный матч. Погибли два гражданина Швеции. Преступнику удалось скрыться. Предположительно, им был выходец из Туниса, который ранее уже попадал в поле зрения спецслужб. В соцсетях он обещал отомстить шведам за сожжение Корана.
VRT: подозреваемого в стрельбе в Брюсселе ликвидировали

Его сложно было не заметить. Он, казалось, и не скрывался. Яркая одежда. Автомат. И уже в центре Брюсселя раздаются выстрелы.

Двое погибших. Один раненый - водитель такси, его жизнь вне опасности, пишут СМИ. Трагедия произошла накануне отборочного футбольного матча Бельгия-Швеция. Футболисты успели провести первый тайм. Но после перерыва, когда стало известно о случившемся, матч было решено отменить. В целях безопасности. Задержать стрелявшего сразу не удалось. Через два часа началась эвакуация со стадиона.

Шведские болельщики были вынуждены прятать всю символику национальной команды. На видео, опубликованном в соцсетях после нападения, террорист назвал себя членом запрещенной в России организации ИГИЛ и заявил, что целился намеренно в шведов. Якобы это месть за сожжение Корана. По информации бельгийских СМИ, террорист был известен спецслужбам своими радикальными взглядами. Премьер-министр Бельгии накануне вечером выступил с обращением:

"Бельгия - сильная и толерантная страна, где люди живут в мире, несмотря на различия. Давайте рассматривать это мирное сосуществование как антидот от терроризма. Такие моменты - это тяжёлое испытание, особенно для семей и друзей погибших, но мы не можем позволить запугать нас".

Предполагаемого преступника довольно долго не могли найти. В Бельгии был объявлен самый высокий - четвертый уровень террористической опасности. Но, как стало известно, террорист был ликвидирован сегодня утром в брюссельском кафе.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Полиция Бельгии
Полиция Бельгии
Полиция Брюсселя на месте стрельбы
Полиция Брюсселя на месте стрельбы
Полиция Брюсселя
Полиция Брюсселя
Полиция Брюсселя
Полиция Брюсселя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.