Президент Грузии Зурабишвили отказалась уходить в отставку

Ранее Конституционный суд Грузии запустил процедуру импичмента главы государства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку. Ранее Конституционный суд страны постановил, что она нарушила основной закон.

Глава государства посетила ряд европейских стран без разрешения правительства. Это позволило запустить процедуру импичмента. Теперь своё слово скажут депутаты.

Голосование в парламенте планируют провести до конца этой недели. Президента отправят в отставку, если "за" выскажутся 100 из 150 народных избранников.

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