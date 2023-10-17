Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Полины Тищенко из Краснодара

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 13-летней Полины Тищенко из Краснодара. У девочки диагностировано смертельно опасное заболевание - лимфома Ходжкина. Стандартная в подобных случаях химиотерапия дала серьезные осложнения.

Чтобы Полина смогла выздороветь, срочно необходим специальный дорогостоящий препарат. Его цена - более двух с половиной миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает дочь одна, таких денег нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Или можно выбрать любой другой удобный способ. Для этого следует навести камеру смартфона на QR - код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку помочь и далее следовать инструкции. Лечение Полины откладывать нельзя, помощь ребенку нужна как можно скорее.

Прошлое для Полины – это ее жизнь до 13 лет - тогда девочка охотно занималась музыкой, много гуляла, встречалась с друзьями, ходила в школу. Но внезапно смертельная болезнь, которую поначалу приняли за обычную простуду, стала отнимать все силы.

"В конце февраля начался сильный кашель, сдавливало в легких, было трудно дышать. Задыхалась, когда играла на флейте. Начала потихоньку-потихоньку терять силы. На флейте сложнее стало играть. Не получалось", - рассказал Полина.

Жизнь Полины стремительно менялась - пропал аппетит, ей было тяжело двигаться. А причину всё так и не могли найти. Болезнь будто пряталась от врачей, коварно маскировалась под различные инфекции. Точный диагноз удалось поставить спустя несколько месяцев - лимфома Ходжкина.

"Мы нашли ее уже на четвертой стадии. Когда она уже распространилась по всем лимфоузлам, пошла в костный мозг, то есть полностью весь организм уже был заражен. Земля ушла из-под ног. Ты сидишь и понимаешь: как дальше жить? Это очень страшно", - говорит мама девочки Ольга Тищенко.

Полину срочно госпитализировали и начали лечение. Но почти сразу начались серьёзные осложнения. После первого курса химиотерапии диагностировали гастрит, а после второго Полина попала в реанимацию с тяжелейшей гнойной инфекцией, девочка оказалась на грани жизни и смерти.

"Очень страшно слышать, когда врачи говорят: "Мы не можем стабилизировать вашего ребенка", состояние ухудшается с каждой секундой. Это было на разрыв сердца…", – говорит Ольга Тищенко.

Больше суток врачи боролись за жизнь Полины. Стало ясно, что стандартная терапия в ее случае не работает, лечение срочно пришлось остановить. Девочку перевели из краснодарской больницы в Санкт-Петербург.

"По мнению нашей клиники, консилиума, для повышения эффективности терапии нам необходимо изменить протокол лечения, сделать менее токсичным и добавить таргетную терапию - препараты, которые действуют точечно на опухолевые клетки, не затрагивая организм", - пояснил Андрей Козлов, врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

Новейший препарат сводит к минимуму опасные побочные реакции, которые Полине могут стоить жизни. "Эти осложнения могут повториться, и неизвестно, получится ли в следующий раз пациента спасти из этих осложнений", - отметил Андрей Козлов.

Паузу между курсами лечения затягивать нельзя, ведь заболевание становится все более агрессивным. Но препарат, который поможет Полине, стоит очень дорого - больше двух с половиной миллионов рублей. Срочно такую сумму маме собрать не под силу.

"Я прошу помочь моему ребенку. Потому что ей нужно жить! Нужно жить. Любая сумма поможет, поможет нам восстановить здоровье и сохранить ее жизнь", – обратилась мама Полины.

"Единственная цель - выдержать все, победить, не сдаваться, идти вперед. И жить самой простой жизнью, которой живет каждый подросток сейчас, но не я", - говорит Полина.

Полина мечтает скорее вернуться домой. Погладить свою кошку, которая есть даже у девочки на картинах. А еще покататься на велосипеде, сходить в музей, увидеть своих друзей, снова играть на флейте. Просто жить.

Ещё раз напомним - времени у Полины очень мало. С каждым днем болезнь забирает последние силы у ребенка. Начать терапию новейшим препаратом нужно как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас.

Сделать доброе дело просто. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Полины Тищенко, программа 1803

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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