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Восемь украинских дронов сбила ПВО на подлете к Крыму

09:41
  • вторник
  • 17 октября 2023

Аксенов поблагодарил российских военных за четкую работу

Российские системы противовоздушной обороны и силы РЭБ сбили восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил российских военнослужащих за слаженную и четкую работу.

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Аксенов обратился к жителям полуострова с просьбой соблюдать спокойствие. Следует доверять только официальным источникам информации, напомнил глава Крыма в Telegram.

В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. На днях Черноморский флот отразил атаку двух безэкипажных катеров на Севастополь. Ранее была пресечена попытка ВСУ атаковать Крым ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

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