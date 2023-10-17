Восемь украинских дронов сбила ПВО на подлете к Крыму

Аксенов поблагодарил российских военных за четкую работу

Российские системы противовоздушной обороны и силы РЭБ сбили восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил российских военнослужащих за слаженную и четкую работу.

Аксенов обратился к жителям полуострова с просьбой соблюдать спокойствие. Следует доверять только официальным источникам информации, напомнил глава Крыма в Telegram.

В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. На днях Черноморский флот отразил атаку двух безэкипажных катеров на Севастополь. Ранее была пресечена попытка ВСУ атаковать Крым ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"