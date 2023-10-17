VRT: подозреваемого в стрельбе в Брюсселе ликвидировали

Он застрелил двоих шведов

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в Брюсселе, ликвидирован в одном из городских кафе. Об этом во вторник, 17 октября, рассказал источник в местных правоохранительных органах.

Как сообщает телеканал VRT, пока нет полной ясности в том, действительно ли ликвидирован виновник уличной стрельбы. Официальное подтверждение этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.

По другим сообщениям, подозреваемый в стрельбе нейтрализован — неясно, означает ли это, что он задержан или убит.

Мужчина открыл огонь на улицах Брюсселя вечером 16 октября, когда в городе ожидали начала футбольного матча между сборными Бельгии и Швеции. Жертвами преступника стали два человека в футболках шведской национальной команды.

В интернете появилась видеозапись обращения предполагаемого террориста — 45-летнего выходца из Туниса — который назвал себя сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и заявил, что действует из мести за страдания мусульман.

Поскольку сразу после стрельбы мужчине удалось скрыться, в Брюсселе был объявлен наивысший уровень террористической угрозы. В доме подозреваемого провели обыски.

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