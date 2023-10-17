VRT: подозреваемого в стрельбе в Брюсселе ликвидировали

Он застрелил двоих шведов
Мужчина, подозреваемый в стрельбе в Брюсселе, ликвидирован в одном из городских кафе. Об этом во вторник, 17 октября, рассказал источник в местных правоохранительных органах.
Как сообщает телеканал VRT, пока нет полной ясности в том, действительно ли ликвидирован виновник уличной стрельбы. Официальное подтверждение этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.
По другим сообщениям, подозреваемый в стрельбе нейтрализован — неясно, означает ли это, что он задержан или убит.
Мужчина открыл огонь на улицах Брюсселя вечером 16 октября, когда в городе ожидали начала футбольного матча между сборными Бельгии и Швеции. Жертвами преступника стали два человека в футболках шведской национальной команды.
В интернете появилась видеозапись обращения предполагаемого террориста — 45-летнего выходца из Туниса — который назвал себя сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и заявил, что действует из мести за страдания мусульман.
Поскольку сразу после стрельбы мужчине удалось скрыться, в Брюсселе был объявлен наивысший уровень террористической угрозы. В доме подозреваемого провели обыски.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"