ФСБ задержала агента СБУ в Крыму

Житель полуострова создавал тайники с боеприпасами

Житель Крыма задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Гражданин России собирал информацию для СБУ и создавал схроны с боеприпасами.

В сообщении спецслужбы отмечается, что житель Бахчисарайского района Крыма 1975 года рождения передавал представителю СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Также по заданию украинской спецслужбы он занимался организацией тайников с боеприпасами. Агента украинских спецслужб задержали в тот момент, когда он доставал из схрона пакет со взрывным устройством.

Уголовные дела в отношении жителя Крыма возбуждены по двум статьям. Одна из них – о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Вторая – о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, передает РИА Новости.

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