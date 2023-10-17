ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: конкурентов в России у Путина нет и быть не может

10:19
  • вторник
  • 17 октября 2023

Такой комментарий в Кремле дали во время поездки Путина в Китай

В России у действующего главы государства Владимира Путина нет и не может быть конкурентов. Такое мнение во вторник, 17 октября, высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин прибыл в Пекин
Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Спикер Кремля прокомментировал слухи о том, что Путин уже принял решение баллотироваться в президенты России на следующих выборах главы государства.

Песков заявил, что Владимир Путин является политиком и государственным деятелем номер один в Российской Федерации, а конкурентов в стране у него нет и быть не может. При этом пресс-секретарь президента уточнил, что высказывает свое личное мнение, хотя это и противоречит правилам, сообщает РИА Новости.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер подчеркивал, что история уже сделала свой выбор в пользу президента России Владимира Путина — он близок к народу, тогда как американский лидер Джо Байден "рассказывает нам про "Корн Поп".

Американский режиссер Оливер Стоун указывал, что Путин всегда был настроен на конструктивный диалог с западными государствами. По мнению Стоуна, Путин "не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.