Такой комментарий в Кремле дали во время поездки Путина в Китай

В России у действующего главы государства Владимира Путина нет и не может быть конкурентов. Такое мнение во вторник, 17 октября, высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал слухи о том, что Путин уже принял решение баллотироваться в президенты России на следующих выборах главы государства.

Песков заявил, что Владимир Путин является политиком и государственным деятелем номер один в Российской Федерации, а конкурентов в стране у него нет и быть не может. При этом пресс-секретарь президента уточнил, что высказывает свое личное мнение, хотя это и противоречит правилам, сообщает РИА Новости.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер подчеркивал, что история уже сделала свой выбор в пользу президента России Владимира Путина — он близок к народу, тогда как американский лидер Джо Байден "рассказывает нам про "Корн Поп".

Американский режиссер Оливер Стоун указывал, что Путин всегда был настроен на конструктивный диалог с западными государствами. По мнению Стоуна, Путин "не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина".

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