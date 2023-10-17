Спикер Кремля прокомментировал отношения Москвы и Варшавы

Поляки не любят Россию и занимают враждебную позицию по отношению к ней. Такое заявление сделал во вторник, 17 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля назвал абсурдным тот факт, что "два соседних государства настолько враждебны друг другу, причем не по нашей вине".

При этом Песков усомнился в возможности восстановления в ближайшее время российско-польских отношений, поскольку "сейчас в польском истеблишменте, наверное, нет никаких сегментов, которые бы открыто или даже завуалировано намекали на необходимость восстановления отношений", сообщает РИА Новости.

Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Лондон перебросит в Польшу истребители Typhoon по запросу Варшавы, которая обеспокоена своей безопасностью из-за якобы возрастающей угрозы российского вмешательства.

При этом по-прежнему обострены отношения Варшавы и Киева, хотя министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призывал политический истеблишмент Украины должен осознать, что любые противоречия между двумя странами "играют на руку" лишь одному геополитическому игроку – России.

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