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Многодетную мать из Москвы заподозрили в торговле детьми

10:41
  • вторник
  • 17 октября 2023

При регистрации женщина предоставила поддельные документы

В Москве возбудили уголовное дело о торговле детьми в отношении многодетной матери.

Как сообщили в столичном главке СКР, у 47-летней женщины 15 детей в возрасте от четырех до 17 лет. В поле зрения правоохранительных органов она попала после того, как врачи обнаружили в крови восьмилетнего мальчика следы препарата, запрещенного к применению при его заболевании.

Следователи выяснили, что в период с 2018 по 2019 годы женщина дважды обратилась в органы ЗАГС, предоставив ложные медицинские свидетельства о рождении детей. Прокурорская проверка показала, что в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла самостоятельно вынашивать и рожать детей.

"В действительности по медицинским показателям, подтвержденным изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период являлось физиологически невозможным", - рассказала агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

Подозреваемая действовала с соучастницей, она задержана. В ближайшее время обеим женщинам изберут меру пресечения.

Следователи провели обыски в доме женщины обыски и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. Расследование дела продолжается.

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