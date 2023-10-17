В Кремле предупредили о чудовищных последствиях ближневосточного конфликта

Угроза расширения сохраняется

Обострение палестино-израильского конфликта чревато чудовищными последствиями для всего ближневосточного региона. Угроза его расширения сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что главное сейчас – остановить "горячую" войну. Ее продолжение обернется еще большей гуманитарной катастрофой, убежден Песков.

По завершении горячей фазы противостояния, по словам Пескова, необходимо с новыми усилиями подойти к процессу урегулирования. С одной стороны, нужно независимое палестинское государство. С другой - нужны гарантии безопасности израильтянам, они должны жить в мире, приводит слова Пескова РИА Новости.

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