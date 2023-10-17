Андрей Бочкарёв: Началось расширение Поморской улицы в СВАО

Протяженность нового участка дорог составит 2,1 км

Стартовали подготовительные работы к расширению нескольких проездов и улиц, а также строительству проезда в районах Отрадное и Алтуфьевский. Об этом во вторник, 17 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил заммэра, также планируется расширить примыкающий проектируемый проезд № 2257. Протяженность нового участка дорог составит 2,1 км.

Это улучшит транспортную доступность района Отрадное; снизит нагрузку на прилегающие участки улично-дорожной сети, в том числе по дублеру Алтуфьевского шоссе, сократит время следования городского общественного транспорта до остановочного пункта Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги.

Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, здесь обустроят остановки городского транспорта с заездными карманами и устроят парковочные места, велодорожку шириной 2 метра с двухсторонним движением.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил важность и своевременность работы по строительству небольших локальных дорог. Это позволяет оптимизировать маршруты наземного общественного транспорта: сократить непрямолинейность трасс следования, ускорить подъезд к соседним локациям, разгрузить магистральные улицы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве продлят Мосфильмовскую улицу. Уже проводятся подготовительные работы. В итоге будут построены более семи километров дорог и два моста длиной 470 метров.

При этом в городе уже закончили работы на 14 улицах студенческого квартала университета имени Баумана. Там обновили дождевую канализацию, сделали более удобными и широкими пешеходные зоны, заменили асфальт, на некоторых участках выложили плитку. Установили дополнительное освещение.

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