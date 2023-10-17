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Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером

11:26
  • вторник
  • 17 октября 2023

Страны продолжают развивать отношения

Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике. Такое заявление сделал во вторник, 17 октября, вьетнамский президент Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам главы Вьетнама, в его стране придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией, а также близости и тесной связи, которые существуют между двумя государствами уже много лет.

Во Ван Тхыонг пригласил Путина приехать с официальным визитом во Вьетнам, чтобы обсудить основные виды сотрудничества. Политик выразил убежденность в том, что будущий визит Путина во Вьетнам "станет радостью для вьетнамского народа", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что российско-вьетнамские отношения носят характер стратегического партнерства, основанные на общей истории и дружбе. Москва ценит дружеские отношения с Вьетнамом, "можете не сомневаться, что так будет и впредь", заверил политик.

При этом в российском ГРУ отмечали, что Соединенные Штаты оказывают давление на Вьетнам, пытаясь заставить его отправить имеющееся у государства советское вооружение Киеву.

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