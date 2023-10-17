Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером

Страны продолжают развивать отношения

Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике. Такое заявление сделал во вторник, 17 октября, вьетнамский президент Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам главы Вьетнама, в его стране придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией, а также близости и тесной связи, которые существуют между двумя государствами уже много лет.

Во Ван Тхыонг пригласил Путина приехать с официальным визитом во Вьетнам, чтобы обсудить основные виды сотрудничества. Политик выразил убежденность в том, что будущий визит Путина во Вьетнам "станет радостью для вьетнамского народа", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что российско-вьетнамские отношения носят характер стратегического партнерства, основанные на общей истории и дружбе. Москва ценит дружеские отношения с Вьетнамом, "можете не сомневаться, что так будет и впредь", заверил политик.

При этом в российском ГРУ отмечали, что Соединенные Штаты оказывают давление на Вьетнам, пытаясь заставить его отправить имеющееся у государства советское вооружение Киеву.

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