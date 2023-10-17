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Песков: Байден хочет "подавить Путина", но не знает зачем

11:04
  • вторник
  • 17 октября 2023

До сих пор это ни у кого не получалось

В Соединенных Штатах с трудом могут объяснить, зачем нужно "подавлять" Путина. Пока у них это не получается и вряд ли когда-либо получится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы лидера США Джо Байдена на второй президентский срок.

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Байден днем ранее заявил, что в его планах, когда он станет во второй раз президентом США – урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Еще одна, не менее важная цель – объединить Европу для "подавления России и  Путина".

Песков отметил, что цели эти не новые – с подобными заявлениями периодически выступают как американские, так и европейские политики. Все хотят "подавить Путина" - при этом не могут объяснить, зачем им это нужно. Тем более, что до сих пор это ни у кого не получилось, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

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