Два Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

Никакие международные правила не нарушены

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в Минобороны России. Ту-95МС сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил.

"Продолжительность полета составила около семи часов", - отметили в оборонном ведомстве.

Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"