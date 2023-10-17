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Два Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

11:10
  • вторник
  • 17 октября 2023

Никакие международные правила не нарушены

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в Минобороны России. Ту-95МС сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил.

"Продолжительность полета составила около семи часов", - отметили в оборонном ведомстве.

Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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