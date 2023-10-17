Песков объяснил отсутствие даты встречи Путина и Аббаса

Подготовка визита лидера Палестины в Москву продолжается

Подготовка встречи президента России Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом продолжается, но ее точная дата пока неизвестна. Об этом во вторник, 17 октября, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что "настолько события развиваются динамично, что пока точно я вам не могу сказать", когда состоится эта встреча.

При этом Песков напомнил, что встреча Путина и Аббаса была запланирована еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что сейчас "более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле" на Ближнем Востоке.

При этом в Палестине утверждают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует для ударов по сектору Газа запрещенные боеприпасы с фосфором. Количество жертв эскалации с обеих сторон продолжает возрастать.

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