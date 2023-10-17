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В Эстонии допустили причастность китайского судна к повреждению Balticconnector

11:58
  • вторник
  • 17 октября 2023

Официально причина инцидента не установлена

К повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно. Об этом во вторник, 17 октября, пишут средства массовой информации Эстонии со ссылкой на сайт морской аналитики Marine Traffic.
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Согласно этим данным, непосредственно перед происшествием с трубопроводом к нему "гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга".

При этом никаких официальных заявлений в адрес Китая по этому поводу не было, поскольку "раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от них нечего", цитирует сообщения "Интерфакс".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о происшествии с Balticconnector тревожной, напомнив, что уже были прецеденты с атаками на "Северные потоки".

13 октября биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубов впервые с 10 марта 2023 года. На ценовую динамику повлияло не только начало отопительного сезона и остановка добычи на месторождении в Израиле, но и утечка на газопроводе Balticconnector.

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