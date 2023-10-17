В Эстонии допустили причастность китайского судна к повреждению Balticconnector

Официально причина инцидента не установлена

К повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно. Об этом во вторник, 17 октября, пишут средства массовой информации Эстонии со ссылкой на сайт морской аналитики Marine Traffic.

Согласно этим данным, непосредственно перед происшествием с трубопроводом к нему "гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга".

При этом никаких официальных заявлений в адрес Китая по этому поводу не было, поскольку "раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от них нечего", цитирует сообщения "Интерфакс".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о происшествии с Balticconnector тревожной, напомнив, что уже были прецеденты с атаками на "Северные потоки".

13 октября биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубов впервые с 10 марта 2023 года. На ценовую динамику повлияло не только начало отопительного сезона и остановка добычи на месторождении в Израиле, но и утечка на газопроводе Balticconnector.

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